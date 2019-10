⚠️ TOTHOM A BARCELONA: comença la resposta a la sentència, comença el #TsunamiDemocràtic! 🌊 A la 13h anunciarem la primera acció! pic.twitter.com/IOf4crJUaO — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

👨‍🎓👩‍🎓 El punt de trobada de les columnes universitàries és Plaça Catalunya! pic.twitter.com/Zy6r2Klnrz — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

El Tsunami Democràtic, el corrent creat per a donar resposta a la sentència sobre l'1-O , ja ha respost a la publicació de les penes i, per ara, demana que la gent comenci a dirigir-se a Barcelona, des d'on a partir de la 1 del migdia es comunicarà la primera acció. El punt de trobada de les columnes universitàries és plaça Catalunya.Com ha anat fent aquests darrers dies, Tsunami Democràtic recorda que és important portar menjar, aigua, roba d'abric o per la pluja, calçat còmode i ràdio i mòbil amb bateria, i allò que consideri indispensable per ser fora de casa durant hores.

