Els condemnats lamenten la sentència: «No canviarà les aspiracions polítiques de milions de ciutadans»

Missatge del Raül: pic.twitter.com/BxrA55Ifj6 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) October 14, 2019

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 14, 2019

Si haguessin jutjat els fets, ens haurien absolt. Com que han jutjat les idees, ens han condemnat. Condemnant-nos han condemnat als 2’5M de catalans que van votar l’#1O en un dels exercicis més extraordinaris de democràcia que ha viscut Europa el SXXI.

“Ens mantindrem ... poble” pic.twitter.com/103BoD9PGa — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) October 14, 2019

Pràcticament immediates han estat les primeres reaccions d'alguns dels condemnats pel Tribunal Suprem. Després de saber que les penes de presó són d'entre 9 i 13 anys, els exmembres del Govern s'han pronunciat a través de les xarxes. "Cap sentència canviarà les aspiracions polítiques de milions de ciutadans", ha piulat l'exconseller Raül Romeva a través de Twitter, on també denuncia que els presos i preses estan sent "utilitzats per cronificar problemes polítics".Josep Rull, per la seva banda, ha afirmat que, si haguessin jutjat els fets haguessin estat absolts. "Com que han jutjat les idees, ens han condemnat", ha assegurat, tot afegint que, amb aquesta condemna, "han condemnat als 2,5 milions de catalans" que van votar l'1-O. "Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer", ha demanat Forcadell.

