Forcadell, a les portes de conèixer la sentència: «Ens necessitarem a totes»

Passi el que passi aquesta setmana, cuideu-vos sempre. Fins i tot en les situacions més extremes, cuideu-vos i cuideu a qui tingueu al voltant, a la parella, als fills, als pares, als amics, i als companys. Ens necessitarem a totes. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 13, 2019

L'expresidenta del Parlament fa 600 dies que està tancada a la presó, ara a la de Mas d'Enric. Carme Forcadell espera que es faci pública la sentència del Tribunal Suprem, encapçalat pel jutge Marchena, sobre l'1-O. Per aquest motiu, la republicana ha enviat un emotiu missatge a través de les xarxes socials. "Ens necessitarem a totes".Per altra banda, l'expresidenta de la cambra catalana va fer arribar una carta a ERC perquè fos llegida el dia 1-O, en el segon aniversari del referèndum. En el text, que es va fer públic en un acte del partit republicà a la zona d'aparcament de la presó tarragonina, Forcadell va dir que un cop se sàpiga la sentència, "ens caldrà tenir el cap fred i molta serenor, però també valentia i determinació". I per això, també va demanar "intel·ligència col·lectiva i mobilització popular".En la mateixa carta expressava que amb la sentència a tocar, "la nostra responsabilitat com a ciutadans i ciutadanes que ens volem lliures ens obliga a sobreposar-nos a les dificultats i defensar allò que és just".Forcadell també apuntava que "haurem de demostrar que al segle XXI no es pot jutjar una ideologia i que seguirem aquí, dempeus, fins que aconseguim una resposta democràtica al clam de tot un país".A continuació, la carta que Forcadell va fer arribar a ERC per aquest 1-O:

Carta de Carme Forcadell per l'1-O by naciodigital on Scribd

