VÍDEO Espanyolistes destrossen amb destrals i bats de béisbol un muntatge en suport als presos

Aquesta matinada 8 persones s'han dedicat a destrossar un muntatge de suport als presos a #Celra. pic.twitter.com/BZuTgdscse — Ràdio Girona - SER Catalunya (@SERGirona) October 14, 2019

Bats de ferro, una destral, pedres ... aquest és l’únic llenguatge que utilitzen, més enllà del #VivaEspanya M’han amenaçat, insultat i llançat objectes contra el cotxe! #NoPassaran #CombatemElFeixisme — Dani #Llibertat (@danicornella) October 14, 2019

Un grup d'espanyolistes ha destrossat aquesta passada nit a Celrà (el Gironès) un muntatge en suport als presos polítics, segons ha avançat la Ser.Ho han fet amb destrals i bats de béisbol de ferro. El grup ha amenaçat alguns veïns del municipi que s'han aturat en veure els fets, tal i com ha explicat a través de Twitter l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà. "Bats de ferro, una destral, pedres... aquest és l'únic llenguatge que utilitzen, més enllà del Viva Espanya. M'han amenaçat, insultat i llençat objectes contra el cotxe", ha explicat.L'alcalde també ha informat que diferents veïns del poble, així com també del municipi de Bordils presentaran denúncies per amenaces i danys al vehicle aquest mateix dilluns. Arran dels fets, diverses patrulles de Mossos d'Esquadra van haver d'intercedir.

