VÍDEO Els ministres espanyoles lloen les «fortaleses» de la democràcia espanyola a les portes de la sentència

España es una democracia consolidada. Un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros.



Esta es la España de verdad. Y la hemos hecho juntos, ciudadanía e instituciones. Desde la convivencia, el respeto y la ley. #EverybodysLand pic.twitter.com/S4THfcFSnS — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 14, 2019

Coincidint amb la sentència del Suprem sobre l’1-O el govern espanyol ha llançat aquest dilluns un vídeo explicatiu sobre “les fortaleses” del sistema democràtic espanyol en anglès, francès, alemany i rus. Hi apareixen els ministres Carmen Calvo, Josep Borrell, Fernando Grande-Marlaska, Isabel Celaá, Nadia Calviño, Luís Planas, Teresa Ribera, José Guirao i Pedro Duque i s’emmarca en la campanya #EverybodysLand. Aquesta campanya, segons La Moncloa, vol “recordar” aquestes “fortaleses” de la democràcia espanyola al món.El vídeo consisteix en declaracions on el ministre Marlaska assegura en anglès que “va ser molt dur aconseguir una democràcia real així que no ho oblidarem” i Borrell en francès que l’espanyola és “una de les democràcies més consolidades del món”.Calviño i Celáa, per la seva banda, asseguren que “els nacionalismes divideixen les societats entre marits i mullers, entre germans i germanes” i Planas que “cal fer-ho junts”. Duque afirma en alemany que “es va poder convertir en un astronauta europeu” i Teresa Ribera que “les diferències sempre ens fan més especials”.La vicepresidenta Calvo, per la seva banda, diu en castellà que no es podria imaginar “viure en un país que no fos la democràcia que som” i diverses ministres asseguren que “Espanya és la casa de tots”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor