La policia blinda les infraestructures de transport clau a poques hores de la sentència

Bunquerització absoluta a aquesta hora de l'estació de Sants de #Barcelona. Més de 15 furgones dels #mossos i la policia espanyola custodien els accessos. Hi ha controls de documentació per accedir al vestíbul de l'alta velocitat i els accessos al metro estan tancats @elmonarac1 pic.twitter.com/t7bUDXkIVf — Nil Sanmartí (@nilsanmarti) October 14, 2019

Tancat l'accés al metro per dins a l'estació de Sants. TMB informa que ho fa a petició dels Mossos d'Esquadra.



Més de 15 furgons a l’exterior, tanques a l’interior i controls d’identitat per estrar a l’estació de Sants.



Estació AVE de Girona, custodiada per la policia. pic.twitter.com/6btEmu1OHR — Associació DNI.cat (@dnicatala) October 14, 2019

Desplegament extraordinari de @mossos i @policia dins i fora de l'estació de l'AVE i de busos de Girona. Els passatgers estan obligats a entrar per la porta d'emergència. Àmplies zones acordonades a l'entrada i a dins. 7 furgonetes de @mossos. Desenes d'agents de @policia. pic.twitter.com/XFXB8ABi8d — Anna Punsí (@punsix) October 14, 2019

La policia espanyola i els Mossos d’Esquadra han blindat des de primera hora del matí les principals estructures del país a poques hores que es conegui la sentència del Tribunal Suprem. Així, a l’aeroport del Prat hi ha un ampli dispositiu a fora les terminals i només es pot entrar amb targeta embarcament.Els Mossos d'Esquadra estan restringint també l'accés a l'estació de Sants de Barcelona, segons han informat TMB i fonts del cos policial. Des de Mossos han indicat que hi ha "alguns accessos tancats" i hi ha forta presència policial a la porta principal. A més, TMB ha indicat que ha tallat el transbordament amb la L5 de metro a petició del cos policial i aquest s'ha de fer a través del carrer. D'altra banda, la connexió entre el metro i Rodalies s'ha de fer per la L3. Aquestes mesures són similars a les que ja es van adoptar el passat 1 d'octubre, coincidint amb la el segon aniversari de l'1-O. Aquest diumenge Sants ja va ser escenari de manifestacions davant la imminència de la sentència de l'1-O.A les estacions de Girona i al port de Tarragona també hi ha un desplegament policial important.

