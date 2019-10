​Escòcia demanarà un nou referèndum d'independència abans que acabi l'any

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha anunciat que engegarà els mecanismes legals per demanar un nou referèndum per votar la independència d'Escòcia abans que acabi el 2019.En una entrevista a la BBC i coincidint amb l'inici del Congrés de l'SNP, Sturgeon també s'ha referit a Catalunya i ha apostat per fer el referèndum seguint "el procés legal i acceptat" perquè si no la independència podria no reconèixer-se. "A Catalunya es va demostrar que pots tenir un referèndum però no ser independent", ha explicat Sturgeon, en referència a les pressions de part del partit per forçar la consulta encara que Londres s'hi oposi, com va anunciar primerament Theresa May.A l'entrevista a la BBC, Sturgeon ha assegurat que els arguments per a la independència són "encara més forts" que com ho havien estat durant la primera consulta, fet que creu que reforça la nova aposta.Sturgeon, a més, ha avisat al Partit Laborista que "no es molestin a agafar el telèfon" per aconseguir el suport de l'SNP per a un nou govern si ells no avalen i recolzen el seu referèndum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor