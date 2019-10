VÍDEO Unes 200 persones es concentren a les portes de Lledoners després del Joan Bonanit

Unes dues-centes persones s'han concentrat aquest diumenge a la nit a la porta principal del Centre Penitenciari dels Lledoners i s'han assegut a la calçada entre crits de "Llibertat presos polítics", "Us volem a casa" o diversos càntics.L'acció s'ha precipitat després de la típica salutació de cada nit per part de Joan Bona Nit a l'esplanada de Lledoners i els concentrats han baixat fins a l'entrada i s'hi han assegudes durant una hora entre diverses proclames fins que s'ha desconvocat.Els mateixos concentrats s'han instat per tornar a la porta de Lledoners dilluns a 2/4 de 9 del matí tot esperant l'arribada de les notíficacions de les sentències als presos.

