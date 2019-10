El PSOE guanyaria les eleccions i Ciutadans es desplomaria, segons una enquesta de «El Español»

El PSOE guanyaria les eleccions per majoria però no aconseguiria l'absoluta. Així ho reflecteix una nova enquesta electoral publicada per el diari El Español, on assenyala que la candidatura del president espanyol en funcions Pedro Sánchez augmentaria en escons, aconseguint 127-129. El sondeig també escenifica que el PP de Pablo Casado aconseguiria més diputats que les passades eleccions, pujant a un ventall de 95-99.El partit més afectat seria Ciutadans, que es desplomaria perdent fins a 40 diputats, passant dels 57 a 17-19. L'enquesta afirma que el partit d'ultradreta Vox, liderat per Santiago Abascal, passaria ser la tercera força al Congrés dels Diputats amb 32-34 diputats. En quart lloc quedaria Podem, que repetiria resultat amb 31-33. Més País, la candidatura d'Íñigo Errejón, entraria al Congrés amb 3-5 diputats.La primera candidatura a unes eleccions espanyoles de la CUP aconseguiria representació a la cambra espanyola, entrant per primer cop amb 3-5 diputats. ERC seria la força catalana amb més escons, amb 12-14 -no especifiquen els vots del PSC-. Junts per Catalunya sumaria entre 6 i 8 diputats.

