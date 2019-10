Errejón fa una crida als votants progressistes «cansats, decebuts i farts» a votar Més Barcelona

El líder de Més País, Íñigo Errejón, ha fet una crida als votants progressistes que "estan cansats, decebuts i farts" i que senten que la repetició electoral és "una enorme irresponsabilitat" a votar el seu projecte a Barcelona, Més Barcelona. Errejón, que ha presentat la candidatura a la capital barcelonina aquest diumenge, ha demanat així a tothom que volia "quedar-se a casa" que votin "la nova opció en favor de la gent"."Entenem que estiguin emprenyats i decebuts, però ara ja no cal que es quedin a casa", els ha dit. Errejón també ha assegurat que per garantir un acord a l'Estat cal una força política "que posi els interessos de la gent davant de partits i sigles". En aquest sentit, ha assegurat que "votar els mateixos és un perill" perquè "tothom sap que els mateixos faran el mateix". "Nosaltres garantirem que el vot de la gent serveixi per trobar solucions", ha defensat.

Errejón ha reivindicat durant la presentació de la candidatura a la demarcació de Barcelona que ells no "jugaran" amb el vot de la ciutadania, sinó que només el faran servir per aconseguir un govern "progressista" i "avançar" tant com es pugui. "Necessitem tota la força i tot el suport possibles", han demanat.



En aquesta línia, el líder de Més País ha criticat que algunes forces polítiques "han jugat" amb els vots "privilegiant" les seves sigles en lloc dels interessos de la gent. A més, també ha retret que el bloqueig polític "va molt bé" a tothom que mira "amb desconfiança" la irrupció de la gent del carrer a la política els últims 5 o 6 anys.



Juan Antonio Gerlades, cap de llista per Barcelona, també ha participat a la presentació de la candidatura i ha defensat el sobiranisme com a eina per aconseguir que la gent tingui "capacitat de decidir", mentre ha negat ser independentista. "Sobirania és que cadascú de nosaltres pugui escollir la seva trajectòria de vida", ha explicat, per acabar defensant un projecte per a Catalunya que posi els interessos dels veïns "per sobre dels interessos dels partits".