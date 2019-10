El cor danès BarbAros guanya del concurs internacional Let the Peoples sing 2019

Aquesta ha estat la primera vegada a la història del certamen bianual que la seva final se celebra a l'estat espanyol, i TV3 i Catalunya Música l’han retransmès en directe arreu del món a través dels senyals internacionals de la televisió, la ràdio i els mitjans digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).L’organització de la final ha anat a càrrec de la mateixa Catalunya Música, com a ràdio integrant de la Unió Europea de Ràdio Difusió (UER). El Palau de la Música ha estat l’emplaçament escollit, i és que la mateixa emissora va presentar la candidatura del Cor de Noies de l’Orfeó Català per competir en la categoria de cors infantils i joves. El cor va ser una de les formacions seleccionades per passar a la final entre 17 candidats de 13 països.Les catalanes competien avui en primer lloc amb els altres dos cors de la seva categoria, el Choralia-Wells Cathedral School del Regne Unit, i el Cor infantil Ponomaryov Vesna, de Rússia. Les russes s’han imposat al cor de l’Orfeó i el britànic en aquesta categoria, però tampoc s’han pogut proclamar vencedores del concurs, perquè els guanyadors han estat els homes de BarbAros, de la categoria ‘lliure del concurs’, un cor danès de veus masculines dirigit per Jonas Rasmussen.Els altres cors finalistes han estat l’Anima Solla (Letónia) i ‘Fortíssimo’ (Bulgària), tots dos també en la categoria ‘lliure’, i en la d’adults, el cor de cambra Lautitia (Hongria), el cor de cambra femení Sireen (Estònia), i el Via-Nova-Chor (Alemanya).El director de ‘Let the Peoples Sing’ d’aquesta edició, Àlex Robles, ha posat en valor el “nivell” dels cors amateurs i s’ha mostrat orgullós d’acollir la final 2019 del certamen. També ha recordat que tot plegat té el seu origen en l’edició en què va guanyar el concurs la Societat Coral Amics de la Unió. Aquell fet, diu, “ens va fer adonar, per si no ho sabíem ja, que el cant coral a Catalunya és molt important i arrossega molta gent que hi participa de manera desinteressada”.De fet, i malgrat el final agredolç per a les noies catalanes, Robles ha reiterat “l’excel·lència” dels cors amateurs locals. “Evidentment, els cors de fora són un model i els admirem però, modestament, aquí estem bastant bé i en dona fe la participació (a la final) en aquest concurs per part del Cor de Noies de l’Orfeó Català”, ha argumentat.