VÍDEOS Manifestació a Sitges contra els guàrdies civils allotjats en hotels

Manifestants a Sitges protesten davant d’un hotel on hi ha la Guàrdia Civil.. pic.twitter.com/PlRCFMuoQs — David Torrents (@torrents_d) October 13, 2019

Protesta de veïns de #sitges contra la presència d'agents dels cossos de seguretat espanyols allotjats en hotels del municipi#SentenciaProcés pic.twitter.com/hKA9OgGe22 — olga borràs (@olgaborras) October 13, 2019

📹 Centenars de persones es concentren als voltants d’un hotel de #Sitges on s’allotja un grup d’agents de la Guàrdia Civil pic.twitter.com/23kmUe1YLd — Aleix Ramirez (@aleixrm) October 13, 2019

Amb el @CDRSitges fem xivarri!



Anem a recordar a la GC que NO son benvinguts.



Fora les forces d'ocupació!#CDRenXarxa pic.twitter.com/i60zIwweSe — CDR VNG #RepúblicaAra (@cdrvng) October 13, 2019

📹 Els manifestants han tallat una de les principals vies d’accés al centre de #Sitges pic.twitter.com/CZdkq6o3ds — Aleix Ramirez (@aleixrm) October 13, 2019

Més d’un centenar de persones convocades pel @CDRSitges marxen protestant per l’arribada de desenes de membres dels cossos repressius de l’Estat a Sitges.

Que se’n vagin! Prou repressió! #Sitges pic.twitter.com/fmAc46XULG — CUP de Sitges (@CUP_Sitges) October 13, 2019

L'helicopter rassant dóna el tret de sortida a la concentració en contra l'hostatjament de les forces d'ocupació a #Sitges. El cos colonial de mossos impedint el dret a manifestació pacífica. #NiOblitNiPerdó #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/9TCn7mDubf — Joan ReGui (@joanreguant) October 13, 2019

Desenes de persones s'han concentrat aquesta tarda a Sitges per protestar per la presència d'agents de la Guàrdia Civil que hi ha allotjats en hotels del municipi. Es tracta d'una manifestació que havien convocat els CDR a través de la xarxa, i que partia de la Casa de la Vila per seguir el seu camí fins els hotels de la ciutat on hi ha els agents.Els assistents han fet sonar diversos estris, entre ells cassoles, mentre els cridaven lemes com "fora les forces d'ocupació", "Guàrdia Civil fora de sitges" o "llibertat presos polítics". Amb l'objectiu que els manifestants s'apropessin als hotels on hi ha els agents, els Mossos d'Esquadra han fet talls preventius a les principals vies d'accés al centre del municipi.

