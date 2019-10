Sánchez anuncia una oferta als partits en un termini de 48 hores després del 10-N per formar govern en un mes

El líder del PSOE i president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha presentat aquest diumenge un document de cinc pàgines per "avançar i vèncer el bloqueig". En el text, Sánchez avança que si guanya les eleccions del 10-N es compromet a fer una oferta a tots els partits "en un termini de 48 hores" per fer govern en un mes."L'objectiu és formar al desembre un govern progressista, unit i coherent en els grans temes nacionals i que no depengui del vot dels independentistes", s'assegura en el document, que s'ha presentat just abans de la intervenció del líder del PSOE en un míting a Alcorcón. "El principal problema polític que té Espanya es diu bloqueig. No hi ha més temps a perdre. Atur, dependència, violència de gènere, igualtat... tots aquests desafiaments no els resoldrem si no hi ha govern i torna a triomfar el bloqueig", ha avisat Sánchez davant la militància madrilenya.