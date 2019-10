​L'Ocean Viking rescata 176 migrants en les últimes hores al Mediterrani

El vaixell Ocean Viking, que operen les organitzacions de Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Méditerranée, ha rescatat aquesta tarda 102 migrants prop de la costa de Líbia. Se sumen als 74 rescatats aquesta passada matinada, amb un total de 176 persones salvades de les aigües del Mediterrani en les últimes hores.En tots dos casos, els migrants anaven a bord de dos bots de goma pràcticament a la deriva. En l'últim rescat hi havia nou nens i quatre dones embarassades, segons ha informat SOS Méditerranée al seu compte de Twitter.Els rescats han tingut lloc, respectivament, a 50 i 40 milles de la costa líbia. "Encara que tots estan exhausts per la seva perillosa fugida, tots els supervivents semblen estabilitzats", han afegit els treballadors humanitaris.Es desconeix encara la destinació final dels migrants perquè encara no existeix un mecanisme per albergar els rescatats del Mediterrani, malgrat els intents dels països europeus.

