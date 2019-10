Rivera ofereix un acord entre PSOE, PP i Cs arran la proposta de desbloqueig de Sánchez

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, considera un "error" l'agenda de desbloqueig per a Espanya que ha plantejat aquest diumenge el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i en el seu lloc, ha ofert un pacte entre PSOE, PP i Cs.



Si Sánchez quiere dejar de bloquear España, lo tiene fácil. Le exijo que rompa sus pactos con los nacionalistas y firme con Cs y PP el Compromiso por España que he propuesto para que, gane quien gane, Gobierno y oposición hagamos las reformas que necesitan las familias españolas. pic.twitter.com/hhUkHoMbKu — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 13, 2019

Segons Rivera, el president del Govern en funcions suggereix de nou cercar acords entre Unides Podem, Més País, els nacionalistes i els independentistes, cosa que considera un "error". Segons ell, es tracta d'un ball de butaques" que implica un "bloqueig polític".

Davant d'aquesta idea, Rivera proposa una "solució", que ell ha qualificat de "compromís per Espanya" que consisteix en la signatura "per escrit" entre Sánchez, Casado i ell mateix, per poder dur a terme les reformes necessàries en matèries que els "uneixen" com, per exemple, sanitat, educació o pensions, independentment de qui guanyi les properes eleccions.

"Jo em comprometo a que si guanyo les eleccions cridaré l'oposició per fer aquestes reformes, però sóc de l'oposició, també col·laboraré amb el Govern per treure Espanya endavant", sosté, al mateix temps que ha demanat a Sánchez "trencar" amb els nacionalistes i independentistes.

"Ja n'hi ha prou de parlar de butaques, cal parlar més dels espanyols", ha resolt Rivera a través d'un vídeo publicat a la xarxa social Twitter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor