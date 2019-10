Una setantena de juristes signen un manifest contra el «greu i continuat ús polític» de la justícia a l'Estat

Una setantena de juristes catalans dels col·lectius Drets, Querellants per la República i l'Associació Atenes han signat un manifest per denunciar la "greu i continuada utilització política" de la Justícia per part d'alguns partits a l'estat espanyol. El text lamenta les filtracions que hi van haver en les detencions dels set CDR que estan en presó preventiva acusats de terrorisme.Els juristes consideren que hi ha hagut una "vulneració" dels drets fonamentals en relació a aquests detinguts ja que els mitjans de comunicació disposaven d'informació que no tenien ni els propis advocats dels arrestats. En aquest sentit, consideren que no s'ha respectat la presumpció d'innocència ni per part dels mitjans que ho han publicat ni per part dels partits polítics que "n'han fet ús en precampanya electoral".