​Batet celebra que els Mossos hagin actuat «correctament» i amb «responsabilitat» en l'acció de Pícnic per la República

La presidenta del Congrés i cap de llista del PSC al 10-N, Meritxell Batet, ha celebrat l'actuació dels Mossos d'Esquadra aquest diumenge al matí quan han desallotjat els manifestants concentrats a l'estació de Sants de Barcelona en l'acció de Pícnic per la República . "Hem de felicitar-nos que els mossos hagin actuat correctament i hagin assumit la seva responsabilitat i, que tot això, s'estigui fent amb absoluta coordinació amb els cossos de seguretat de l'Estat", ha expressat Batet.Aixi mateix, la socialista ha afirmat que caldrà "fer política per oferir un projecte de futur i de convivència" al conjunt de la societat catalana i, "no només per a la meitat", després que es faci pública la sentència del Tribunal Suprem. Batet també ha cridat a la "serenor i el respecte" davant les properes setmanes que preveu que siguin "complexeBatet ha fet aquestes declaracions aquest diumenge al migdia en la presentació dels candidats al Congrés i al Senat del PSC a la demarcació de Tarragona, Joan Ruiz i Santi Castellà, respectivament.La cap de llista del PSC ha subratllat que el Ministeri de l'Interior ha estat treballant en "bastir ponts per generar la complicitat" entre els cossos de seguretat de l'Estat i els Mossos d'Esquadra. I és que per Batet la "coordinació absoluta" entre les policies espanyoles i catalanes exercida aquest diumenge és "imprescindible" si es vol garantir la seguretat de tots els ciutadans. "Això ens dona molta tranquil·litat i espero que en els propers dies tampoc calguin grans actuacions i, per contra, que la societat respongui amb aquesta serenor i calma", ha asseverat Batet.Davant de les manifestacions i accions de protesta que s'esperen un cop es faci pública la sentència de l'1-O, la socialista ha demanat que "tothom tingui un comportament que estigui a l'alçada" per tal de garantir la convivència. I en aquest sentit, ha expressat que espera que el dret a manifestar-se dels ciutadans sigui comptable amb aquells que tenen el dret a no participar de les mobilitzacions. "S'ha de garantir la llibertat de tots. Espero que prevalgui el respecte i la serenor en les properes setmanes que seran complexes", ha afegit.Al mateix temps, Batet ha considerat que és "imprescindible" respectar l'estat de dret i ha assegurat que s'haurà "d'acatar" la resolució judicial quan es faci pública la sentència del Suprem.

