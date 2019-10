Detingut un home després d'apunyalar a la seva sogra a València

Agents de la policia espanyola han detingut a València un home de 35 anys per presumptament agredir la seva sogra amb un ganivet quan ella es va interposar en una discussió entre el sospitós i la seva dona.La sogra va ser atesa pels serveis sanitaris que la van traslladar a un hospital de València, segons han informat en un comunicat les forces de seguretat, on assenyalaven que els policies van intervenir un ganivet d'uns 20 centímetres que es trobava a la cuina.Els fets van passar quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin a un carrer del districte de Trànsits de València, on pel que sembla acabaven d'apunyalar una dona i sol·licitava ajuda.Després de fer diverses comprovacions, van detenir l'home com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit familiar i homicidi en grau de temptativa. El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

