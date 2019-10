VÍDEO Mare d'Adrià Carrasco: «L'Estat ens ha arruïnat la vida a mi i al meu fill, a l'exili»

"Estan torturant a la nostra gent, tenen ostatges i no els deixaran anar. Ens tenen por, ens veuen capaços i disposats, però nosaltres no ens ho acabem de creure". Núria Tarrés, mare de l'Adri Carrasco, al @FAQSTV3. #FAQSpacoTV3 pic.twitter.com/68CZBPGeWK — Pilar Carracelas 🐐 (@pilarcarracelas) October 12, 2019

Núria Tarrés, la mare del membre del CDR Adrià Carrasco, creu que l'Estat veu el poble català capaç d'actuar davant les detencions i els seus moviments per frenar l'independentisme. Carrasco, veí d'Esplugues de Llobregat, es troba actualment a Brussel·les amb una ordre de detenció a Espanya pels delictes de rebel·lió, sedició i terrorisme, després de fugir a l'abril de 2018 quan la Guàrdia Civil va intentar-lo detenir En una entrevista al programa FAQS , Tarrés ha assegurat que no sap què més ha de passar perquè hi hagi moviments a Catalunya. "No sé què més han de fer amb la nostra gent perquè reaccionem d'una vegada per totes, els estan torturant, tenen hostatges, Catalunya està envaïda per la Guàrdia Civil i la policia esperant a que ens manifestem"; ha expressat.En aquest sentit, ha considerat que l'Estat té por del que pugui passar a Catalunya. "Els veig com l'enemic, a mi i al meu fill ens han arruïnat la vida, i ens veuen capaços i disposats, però nosaltres no ens ho acabem de creure", ha assenyalat.

