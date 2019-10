Un nou asteroide podria impactar contra la Terra

L'Agència Espacial Europea (ESA) ha descobert un nou meteorit que podria impactar contra el planeta Terra. Segons han informat diversos mitjans, el nou asteroide descobert per l'ens europeu té catorze metres de diàmetre i és la nova incorporació d'una llista d'objectes amb "risc d'impacte" contra la Terra que elabora l'agència.Va ser descobert el passat 23 de setembre i segons aquest llistat, l'ESA el considera el quart asteroide més perillós en risc d'impactar contra el planeta. Ha estat batejat amb el nom de SU3 2019 i apareix en una segona llista: la de prioritats per a l'agència. Així mateix, l'organisme espacial estudiarà i seguirà de prop la seva trajectòria. Les possibilitats, ara per ara, de que impacti a la terra són d'1 entre 147. Si passés, els investigadors asseguren que passaria el 2084.L'asteroide no és suficientment gran com per causar cap desperfecte al planeta si impactés contra ell, degut als 14 metres de diàmetre que té. Segons els investigadors, es desfaria a l'atmosfera. Els mateixos asseguren que té una àmplia òrbita al voltant de la Terra i el Sol, passant pel costat de Venus, Mart i Mercuri, planetes que degut a la seva gravetat podrien desviar la trajectòria del SU3 2019.

