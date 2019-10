Cs denuncia una agressió a dos militants després de la manifestació del 12-O a Barcelona

FOTOS Centenars de persones es manifesten a Barcelona en la manifestació d'@españacatalans el dia de la Hispanitat. Fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/3g2LkEVco0 pic.twitter.com/SZ8xlG4PIH — NacióDigital (@naciodigital) October 12, 2019

Ciutadans ha denunciat una agressió a dos militants "per motius ideològics" després de la manifestació del 12-O a Barcelona. La formació taronja ha afirmat que els afectats tornaven de la concentració del Dia de la Hispanitat quan pels voltants de les 15.30 hores van ser "increpats, escopits i colpejats" per una parella d'individus a l'estació de metro de Verdaguer."Els militants portaven un globus amb el cor tribandera del partit –amb l'espanyola, la catalana i l'europea- i els agressors els van insultar, escopir i just abans de tancar-se les portes del metro van clavar una puntada de peu a la panxa a la noia", han detallat des de Cs, que han afegit que l'afectada va haver ser atesa a l'Hospital del Mar per la contusió i víctima d'una crisi d'ansietat. "Els joves han anunciat que presentaran denúncia pels fets", han assenyalat des de la formació liderada a Catalunya per Lorena Roldán."És intolerable que en democràcia s'utilitzi la violència per intentar fer callar idees", ha criticat Roldán, que ha afirmat que el partit taronja "no permetrà que els nacionalistes radicals imposin la seva totalitarisme". "Aquesta agressió és una mostra més que a la Catalunya de Torra sentir-se català i espanyol té represàlies", ha sentenciat la portaveu de Cs.El president de la formació, Albert Rivera, també s'ha solidaritzat amb els militants agredits a través de les xarxes socials i els ha enviat un missatge d'ànim: "No hi ha dret. Espero que es recuperin aviat i que detinguin l'agressor perquè li caigui tot el pes de la llei. No esteu sols, companys", ha piulat Rivera.La Hispanitat s'ha fet sentir a Barcelona, però no ha tingut la força -ni de llarg- que l'unionisme s'esperava a les portes de la sentència de l'1-O, que es preveu que el Tribunal Suprem anunciï durant els propers dies. Segons dades de la Guàrdia Urbana, només 10.000 persones han participat en l'acte convocat pel Moviment Cívic Espanya i Catalans i la federació d'entitats Catalunya Suma. Es tracta de 55.000 menys que l'any passat, segons el mateix recompte de la policia barcelonina. Els organitzadors han xifrat els manifestants en 200.000.La manifestació ha començat a les 11.00 del matí a la intersecció del carrer Provença amb el Passeig de Gràcia -en paral·lel a la marxa ultra de la Falange- , i ha avançat entre pancartes, banderes i proclames fins a la plaça Catalunya, on s'ha realitzat l'acte polític. Allà, en plena escalada de tensió política per la resolució, milers de persones han clamat pel compliment de la llei i la infranquejable unitat de l'Estat. La plaça, però, a diferència d'altres anys, no s'ha pogut acabar d'omplir, i la demostració de força que l'unionisme pretenia aquest 12 d'octubre s'ha vist considerablement debilitada.A la marxa, a banda de les organitzacions i entitats que hi han donat suport, també s'hi han deixat veure dirigents polítics unionistes. Entre ells, la portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, i la cap de llista de la formació per Barcelona a les eleccions espanyoles, Inés Arrimadas, que han demanat al president del govern en funcions, Pedro Sánchez, que no indulti els presos independentistes. També hi han estat presents el president del PPC, Alejandro Fernández, i la candidata popular al 10-N per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Aquesta última ha carregat contra l'independentisme i ha clamat per la "llibertat" dels espanyols. I finalment, en representació de Vox, el seu cap de llista a Barcelona, Ignacio Garriga, que ha tornat a demanar la detenció del mandatari català, Quim Torra. El PSC, en canvi, no ha enviat a la manifestació cap representant oficial.L'objectiu de l'acte, segons els organitzadors, era transmetre que hi ha molts catalans que "se senten catalans i espanyols" i que aposten per "un únic poble unit". De fet, per tal de reforçar el missatge en un intent de clam massiu s'han organitzat autocars des de Tarragona, Reus, Girona, Sils, Figueres i també Madrid per facilitar el desplaçament dels manifestants.Davant d'un públic entregat, els parlaments han retroalimentat un discurs d'orgull espanyol i, en ocasions, també anticatalà. Enrique Parellada, de Catalunya Suma, ha recordat que avui es defensa Catalunya, però que aviat s'haurà de defensar el conjunt de l'Estat. I en la mateixa línia, el vicepresident d'Espanya i Catalans, Javier Megino, ha demanat que ningú perdi "l'orgull de ser espanyols", i ha instat a intensificar el treball conjunt i a crear "sinergies". Al llarg dels discursos, les referències a la sentència han estat diverses, tot i que el moment més punyent l'ha protagonitzat Megino.Segons ha dit, el poder judicial "farà bé els seus deures" empresonant els líders independentistes. "Ni oblit ni perdó, llargs anys de presó", ha conclòs entre un mar d'aplaudiments.També el president de Societat Civil Espanyola, Fernando Sánchez Costa, ha destacat el "sentiment de fraternitat" entre catalans i espanyols, i ho han vinculat als conceptes de "llibertat i democràcia", que ha assegurat que l'independentisme vol trencar: "Per a nosaltres Espanya no és una cosa aliena, i trencar amb la Espanya del 78 és trencar amb la genuïna tradició catalana"."Deixem de prestar atenció al vodevil independentista i construïm l'Espanya del futur", ha cridat, també referint-se al Tsunami Democràtic: "Catalunya no necessita més devastació ni més divisió, necessita una onada tranquil·la que enviï el nacionalisme al racó de pensar durant molts anys".El portaveu del col·lectiu Salvem l'Arxiu de Salamanca, Policarpio Sánchez, ha demanat respectar la sentències judicials i ha criticar els que volen "reescriure la història" per "destruir" l'estat espanyol. De part del grup ultradretà Somatempts, Javier Barraycoa,ha acusat el "nacionalisme" català "d'humiliar" aquells que pensen diferent, i ha qualificat la Generalitat d'"institució tirànica" que cal "combatre per tots els mitjans".A l'escenari també ha pujat el grup ultradretà del barri de Sarrià conegut amb el sobrenom de Los de Artós, mentre que un vídeo projectat d'Albert Boadella ha instat a fer "botifarra" a qualsevol diàleg amb Catalunya. El regidor del PP per Barcelona, Josep Bou, ha estat l'encarregat de tancar l'acte polític. Ha agraït l es paraules del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, d'aquesta setmana contra els "enemics d'Espanya".Els colors de la bandera d'Espanya i consignes com "jo sóc espanyol, espanyol, espanyol", han estat els protagonistes de la marxa ja des del primer moment. Els manifestants també han clamat contra el president Torra, i l'expresident Carles Puigdemont, així com contra el president del govern espanyol en funcions, a qui han acusat de "profanador", en relació a l'exhumació del dictador Francisco Franco.La manifestació ha rebut el suport d'entitats com Societat Civil Catalana -qui s'havia posat al capdavant de l'organització anys enrere- Convivència Cívica Catalana, Associació per la Tolerància, Somatemps, Fòrum Espanya, Assemblea Nacional Espanyola, Catalunya Som Tots, Impuls Ciutadà, Germandat Nacional Monàrquica d'Espanya o el sindicat policial Jusapol, entre d'altres, han donat suport a la mobilització.

