Un dona mor en un magatzem d'un supermercat d'Abrera i la troben 27 hores després

Tania Pedraza, una dona de 37 anys veïna de Monistrol de Montserrat (Bages), ha estat localitzada sense vida al centre logístic de Mercadona a Abrera (Baix Llobregat) on treballava, segons ha informat Ràdio Abrera. La troballa es va fer dijous, després d'estar desapareguda des de la tarda de dimecres.Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís dimecres a les 16.40 hores alertant de la desaparició. Segons informa 20 minutos , la dona va entrar a la feina però no en va sortir. El seu cotxe seguia aparcat a fora de l'empresa, però l'alerta la va activar el fet que no va anar a buscar el seu fill de dos anys a la llar d'infants, com feia habitualment.Durant aquell mateix dia, agents dels Mossos van buscar la dona a la nau de l'empresa sense èxit, tot i fer ús de la Unitat de Mitjans Aeris i la Unitat Canina. Un cop visionats els enregistraments de les entrades i sortides, van repetir la cerca, i llavors sí que van localitzar-la, més de 27 hores després de la seva desaparició. Concretament, es trobava a la sitja de llevat en què havia caigut, i havia quedat coberta pel líquid ja introduït.Segons el rotatiu, a banda del nen de 2 anys, la dona estava casada i tenia dos fills, de 15 i 12 anys. La policia està investigant les circumstàncies de la mort, que apunten a un accident laboral. Els fets s'han posat en coneixement del jutjat d'instrucció de guàrdia i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

