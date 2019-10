L'ANC convoca concentracions en una trentena de ciutats arreu del món contra la sentència

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat concentracions de protesta a diverses ciutats d'arreu del món en contra de la sentència . L'entitat sobiranista ha preparat accions en prop d'una trentena de ciutats de diferents països com el Regne Unit, Alemanya, França, Mèxic o els Estats Units.Una de les principals protestes està prevista a Londres, on l'Assemblea ha convocat el dia que surti la sentència a les set de la tarda just davant de l'ambaixada espanyola. A Manchester la protesta es farà al centre de la ciutat igual que a les ciutats escoceses d'Edimburg i Glasgow. També hi ha previstes concentracions a la capital d'Irlanda, Dublín i a la ciutat francesa de Niça.La branca internacional de l'ANC ha previst també concentracions a Brussel·les. En concret, la capital belga organitzarà dues accions, una el mateix dia de les sentències davant de l'ambaixada espanyola, a les sis de la tarda, i una altra el dia següent, al "rond-point" davant de la Comissió Europea, amb la participació de personalitats i europarlamentaris.A Alemanya, el mateix dia que es faci pública la decisió del Tribunal Suprem, se celebraran actes a Frankfurt i Múnic, i s'estan acabant de tancar protestes a Colònia, Hamburg i Stuttgart. Per la seva part, l'Assemblea a Letònia celebrarà l'acte a Riga amb l'actuació d'un dels cors més importants del país. Als Països Baixos també es farà aquell dia, a la Haia.A Lisboa, per la seva banda, faran la seva acció el dia següent, però encara no s'ha revelat la localització per "evitar interferències per part de grups espanyolistes". També s'ha previst un acte a Zuric (Suïssa). A dins de l'estat espanyol també es preveuen mobilitzacions a Madrid i al País Basc.Pel que fa al continent americà hi ha diverses mobilitzacions previstes. Les més significatives seran a la capital dels Estats Units, Washington, i a la de Mèxic. A totes dues ciutats la reacció està prevista pel mateix dia de la sentència.En canvi, on s'estan acabant de preparar la resposta és a l'Amèrica Llatina. Buenos Aires a l'Argentina i Sao Paulo al Brasil estan acabant de decidir quina acció duen a terme.A totes aquestes localitats està previst que la protesta vagi en el mateix sentit que fins ara, sota el lema "Stand up for your rights, stand up for Catalonia", i deixant de banda el caire més polític que tindrà la campanya a Catalunya.

