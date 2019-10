VÍDEOS Primera mobilització abans de conèixer la sentència al judici al centre de Barcelona

Gent del Pícnic! Èxit total d'aquest assaig, un preludi de tot el que podem arribar a fer!

Hem demostrat que tenim poder de convocatoria i hem après moltes coses. La gent és la nostra força.

Acabem el pícnic a Gran via amb passeig de Gràcia.

Atents a xarxes per properes convos! pic.twitter.com/J7a7WUai9f — Via Independència (@viaindepen) October 13, 2019

Alguns grups espontànis, baixen pels carrers de Gràcia cap a la Diagonal, per tallar! Accions espontànies i curtes. @CNICatalunya @PicnicxRep — Bel Marba (@BelMarba) October 13, 2019

Després del pícnic a la plaça Espanya, la gent torna a tallar la Gran Via pic.twitter.com/HFtnKm7K9D — Ramir De Porrata-Doria (@ramirp) October 13, 2019

Centenars de persones han participat aquest diumenge en la primera gran acció ciutadana abans de conèixer la sentència del judici al procés. Una asseguda al vestíbul de l'estació de Sants de Barcelona ha estat l'inici d'una jornada de diumenge que ha acabat desembocant en una manifestació que ha bloquejat artèries principals de la ciutat com la plaça d'Espanya o la Gran Via.La protesta ha iniciat amb el bloqueig durant més d'una hora de l'estació de Sants, una convocatòria que s'ha fet a través de la xarxa, concretament al perfil de Pícnic per la República , hores abans de conèixer la sentència del judici del procés.Després del desallotjament per part de Mossos i agents de la policia espanyola, la marxa ha sortit de l'estació de Sants pel carrer Tarragona fins arribar a la plaça d'Espanya, on centenars de persones han tallat el trànsit. Un grup de persones també ha fet el mateix a la Gran Via, on la marxa ha avançat cap al centre de la capital.Un cop la marxa ha arribat a la confluència de Gran Via amb Passeig de Gràcia s'ha donat per desconvocada. No obstant, un grup de persones han decidit seguir fent camí fins la Via Laietana, on s'han concentrat davant la prefactura de la policia espanyola.Poc després de les 14.30 hores, la concentració s'ha dissolt del tot, i la normalitat ha anat tornant poc a poc als carrers del centre de la ciutat.

