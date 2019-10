La Fira Mediterrània redescobreix Buda, l'illa desconeguda del delta de l'Ebre

Les Terres de l'Ebre han estat de nou presents a la Fira Mediterrània de Manresa gràcies a un dels seus ambaixadors més destacats, el grup musical Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. La formació ha visitat la fira en diverses ocasions, aquest cop el motiu de la visita ha estat per presentar el nou àlbum Viatge a Buda.Aquest nou treball, presentat aquest dissabte al vespre al teatre Kursaal, té com a guió principal donar a conèixer l'illa de Buda, situada al delta de l'Ebre, on actualment no hi viu ningú i és un espai natural protegit però fa cent anys era un lloc amb presència humana, hi vivien unes 400 persones.Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries han fet el seu xou habitual, un tipus d'espectacle on es combina la música i el teatre, tot plegat amb molt sentit de d'humor, en aquesta ocasió s'hi ha afegit un nou element: el cinema. El grup ebrenc ha fet un viatge als anys 20 per presentar una pel·lícula de cinema mut on ells n'eren els protagonistes, els personatges que formen part de la formació representaven una petita història on feien un viatge ple de trifulques cap a l'illa de Buda.Més enllà del teatre i el cinema, la música ha estat la principal protagonista de l'espectacle, les composicions tenen com a denominador comú la temàtica ebrenca i un so basat en la cançó d'arrel tradicional. L'illa de Buda és la protagonista de moltes cançons amb temes com Canta l'illa de Buda en que es recorda l'hàbit de cantar tenien els seus habitants; també Dies de festa en que es parla de les celebracions que els habitants feien quan havien birbat l'arròs, és a dir treure'n les males herbes, i llaurat els camps; també parla d'aquest indret Gegant de Ferro, aquesta peça recorda el far amb estructura de ferro que presidia l'illa i que avui ja ha desaparegut. La reivindicació es fa present en la cançó La mar es fa gran reclamant la necessitat de conservar l'entorn natural perquè en puguin gaudir les generacions futures, un tema especialment sensible per l'illa de Buda, un indret en perill de desaparèixer a causa de la pujada del nivell del mar provocada pel canvi climàtic.El concert ha culminat, com és tradició, amb Es cantava i es canta, aquesta popular jota de les Terres de l'Ebre ha fet un passeig ha tractat diferents reflexions i temes d'actualitat. El to festiu i humorístic ha presidit l'actuació de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. La formació ha insistit, un cop més, en la seva principal reivindicació, que es canti sempre, en totes les situacions, amb la finalitat de fer la vida molt més fàcil, una petició que ha esdevingut, al mateix temps, un dels seus lemes principals.

