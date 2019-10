Vols saber com sona el valencià? El diccionari de l'AVL incorpora la pronúncia de 93.000 mots

Els usuaris ja no sols poden consultar al Diccionari Normatiu Valencià (DNV) si "passar" s'escriu amb una o dues "s", sinó que ara també poden escoltar la pronúncia dels més de 93.000 mots que recull el diccionari en línia de l' Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), segons informa el Diari la Veu . La institució normativa ha actualitzat la versió del DNV amb una aplicació que permet a l'usuari –a més de conéixer el significat de la paraula o com s'escriu– saber la diferència entre el so de la "x" dels mots xilòfon i xiulit, per exemple.Des de l'AVL expliquen que aquesta actualització de la versió en línia del DNV el converteix en el primer diccionari de l'àmbit lingüístic català que incorpora els sons de les paraules. Fonts de l'Acadèmia assenyalen que l'enregistrament del so de cada paraula –un treball que va durar tres mesos– l'han fet especialistes i que incorpora veus masculines i femenines al 50%.Ara com ara, el total de mots dels quals es pot consultar el so és d'uns 115.000. La majoria, uns 93.000, són les paraules que recull el Diccionari Normatiu; la resta, uns 22.000, són paraules que estan al Portal Terminològic de l'AVL.La nova eina s'ha incorporat al DNV mesos després del cinqué aniversari de seva la publicació. Des que el febrer del 2014 l'Acadèmia el penjara en la seva web, el diccionari ha rebut més de 50 milions de consultes. Actualment, segons fonts de l'Acadèmia, el DNV rep unes 25.000 consultes diàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor