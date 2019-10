Mor un paracaigudista en saltar pel seu compte a la presa de la Llosa del Cavall

La presa de la Llosa del Cavall, en una foto d'arxiu. Foto: ACA

Un paracaigudista de 35 anys i veí de Badalona ha mort aquest dissabte després de saltar des de la presa de la Llosa del Cavall (el Solsonès). El cos el va trobar la Unitat Subaquàtica dels Mossos d'Esquadra pels volts de les vuit del vespre després de deu hores de recerca.Els fets van passar a quarts de deu del matí i l'home va saltar pel seu compte i sense l'autorització, segons informa el Regió 7 . De fet, en aquest espai hi sol fer activitat una sola empresa d'esports d'aventura, però l'home no n'hauria contractat els serveis, i hauria anat pel seu compte.L'avís als serveis d'emergències el van donar dos companys de la víctima que estaven amb ell en una zona en la que és molt complicat i restringit l'accés. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va haver de buidar part de la presa perquè els Mossos poguessin trobar el cos.Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar diverses dotacions de la policia, entre les quals la subaquàtica, la de muntanya i també es va activar l'helicòpter per participar en les tasques de recerca, a més de diversos efectius dels Bombers. A la Llosa del Cavall hi sol practicar activitats d'aventures una sola empresa, dedicada des de fa un any als salts amb corda elàstica, coneguts com a "bungee".