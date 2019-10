VÍDEO Una protesta independentista bloqueja l'estació de Sants durant una hora

.



ESTACIÓ DE SANTS ARA MATEIX.



. pic.twitter.com/UX2EHee2C8 — Joan Matamala (@joan_matamala) October 13, 2019

Cada vegada arriba més gent a l’exterior de l’Estció de Sants, i a l’interior, els mossos treuen les persones una a una.🔴VENIU🔴 #picnic #sans #notenimpor pic.twitter.com/vg6bQdlzQI — 🎗COSHIDA🎗 (@coshidamusic) October 13, 2019

De mica en mica, els Mossos van desallotjant els concentrats a Sants pic.twitter.com/LyUR9swGqr — Nil Via (@Nil_Via) October 13, 2019

A Sants ara mateix pic.twitter.com/UZFw2rDwDy — Laura (@Laura49116020) October 13, 2019

Controls dels Mossos per a accedir l‘Estacio de Sants. https://t.co/tPTHeeFFOl — borjaramon (@borjaramon) October 13, 2019

Matí tranquil amb l’helicopter a Sants pic.twitter.com/dJffYlbC8j — irene sedano (@irenesedano) October 13, 2019

Desenes de persones han ocupat el vestíbul de l'estació de Sants de Barcelona poques hores abans de fer-se pública la sentència del judici del procés. La convocatòria s'ha fet a través de la xarxa, concretament al perfil de Pícnic per la República , que a través de Twitter també havia advertit que s'hi podia arribar a peu o en tren però no utilitzant el metro, donat que ja s'havia tancat.Amb el lema Per un país amb millors infraestructures: independència!, el col·lectiu també ha exigit l'alliberament dels líders polítics empresonats. Tot plegat davant la presència policial, que ha establert un cordó per evitar que més gent s'unís a la protesta.Agents dels Mossos han procedit a tancar els accessos, donat que cada cop s'hi estava concentrant més gent. Poc a poc han començat a desallotjar el vestíbul, i ho han fet primer parlant amb la gent concentrada i posteriorment traient els que no volien sortir pel seu propi peu. L'actuació l'estan duent a terme els Mossos d'Esquadra, mentre que a l'exterior hi ha agents de la policia espanyola.Als afores de l'estació, un cordó policial ha fet controls per filtrar l'accés. Alguns viatgers han assegurat a la xarxa que es deixava accedir únicament aquells qui duien un bitllet d'AVE.Durant tot el matí, un helicòpter de la policia ha sobrevolat la zona de l'estació, fet que ha estat molt comentat a les xarxes socials.Finalment, pels volts de les 11.00 hores els concentrats que encara quedaven a l'estació n'han sortit amb les mans alçades i la protesta s'ha donat per acabada.

