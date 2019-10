En aquest vídeo s'ha utilitzat una imatge de la nostra colla sense el nostre consentiment. Els Minyons de Terrassa no compartim les idees d'un partit que considerem antidemocràtic i corrupte, per això exigim la retirada immediata de la nostra imatge d'aquest vídeo. #castellers https://t.co/3vAr7YYmMT — Minyons Terrassa🎗 (@Minyons) October 12, 2019

El PP ha enregistrat un vídeo d’un minut amb motiu del Dia de la Hispanitat, aquest dissabte, 12 d’octubre. Un dels lemes que es repeteixen en el muntatge és que hi ha més coses que uneixen Espanya i els països llatinoamericans que no pas els separen.En un moment del vídeo, per il·lustrar el que “ens uneix”, hi apareixen unes imatges dels Minyons de Terrassa fent un castell.La decisió no ha agradat gaire els Minyons, que han demanat la retirada de la foto: “En aquest vídeo s'ha utilitzat una imatge de la nostra colla sense el nostre consentiment. Els Minyons de Terrassa no compartim les idees d'un partit que considerem antidemocràtic i corrupte, per això exigim la retirada immediata de la nostra imatge d'aquest vídeo"

