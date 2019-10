Un ferit en un nou apunyalament al Port Olímpic de Barcelona

Un home ha resultat ferit per arma blanca en un apunyalament en un bar del Port Olímpic de Barcelona aquest dissabte de matinada, segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies fonts municipals.Segons aquestes mateixes fonts, no es tem per la vida de la víctima. La Guàrdia Urbana ha detingut l'autor de l'agressió hores després de l'incident.

