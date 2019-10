«Weathering with you»: l'amor adolescent i el canvi climàtic en un còctel perfecte d'animació japonesa

L'animació japonesa és un dels gèneres cinematogràfics -i en l'apartat de sèries- amb seguidors més lleials a tot el planeta. L'exigència per la qualitat de les obres d'anime és un dels factors clau del gènere, amb l'objectiu de superar-se any rere any en els seus projectes. Directors com Hayao Miyakazi, Satoshi Kon o Katsuhiro Otomo han establert càtedra i han elevat l'animació japonesa a l'Olimp del cinema.El creador i animador Makoto Shinkai va ser el responsable de modernitzar i perfeccionar al màxim el gènere en l'apartat visual i sonor, gràcies a l'obra Your Name. Ara, arriba la seva nova pel·lícula, Weathering with you, estrenada fora de competició en el marc del Festival de Sitges 2019.Shinkai afronta un repte engrescador: superar i millorar la pel·lícula Your Name, que el va establir com un dels millors del gènere japonès en la matèria cinematogràfica. La història plantejada al nou film no pot evitar les constants comparacions amb l'anterior, que va arribar a estar preseleccionada pels Oscar el 2017 -la nova també, per als guardons de 2020-. Weathering with you ens presenta en Hokata Morishima, un estudiant de secundaria que es trasllada a Tòquio per escapar d'una vida simple i aïllada de la zona rural del Japó.Al traslladar-se a la capital, coneix a una noia que té superpoders: pot controlar la meteorologia a plaer, a través de la màgia. Amb aquesta premissa, Shinkai ens trasllada a un espectacle visual i sonor espectacular, gaudint d'un nivell de detall en l'animació que eriçarà els cabells de tots aquells amants del gènere d'anime japonès. Els paral·lelismes amb Your Name són inevitables: l'estil d'il·luminació, la banda sonora amb barreja electrònica i l'ambientació romàntica de la ciutat de Tòquio.La trama pretén ser una metàfora del canvi climàtic, de la necessitat de preservar la natura en el context urbà i en com les generacions joves han d'agafar consciència d'un problema que marcarà el seu propi futur. El guió gira al voltant d'altres al·legories clàssiques del gènere, com la dramatització romàntica o les situacions quotidianes d'institut. El fil conductor torna a ser la banda sonora, addictiva, un autèntic luxe melòdic que acompanya la preciositat d'animació que construeix Shinkai.L'ombra de Your Name és molt alta -en girar la seva trama per ciència ficció i aquesta més pel vessant de la màgia- però Weathering with you ens torna a elevar per sobre els núvols, a enamorar-nos i a fer-nos creure que l'amor, encara que sigui gràcies a l'anime japonès, també és possible.

