«El Camino»: llarga vida a la llegenda de «Breaking Bad»

Les continuacions, preqüeles i seqüeles de pel·lícules tendeixen a estirar el xiclet innecessariament i a acabar esquitxant de desprestigi la sèrie -o pel·lícula- original. Breaking Bad, una de les millors sèries contemporànies mai fetes, va aconseguir trencar aquesta maledicció amb una altra producció, Better Call Saul. Ara ho torna a aconseguir amb una pel·lícula, i de la mà de Netflix.Estrenada a la 52a edició del Festival de Cinema de Sitges, aquest dissabte ha estat convidat el protagonista principal de la cinta, Aaron Paul, un dels atractius més forts de la jornada al certamen El Camino: A Breaking Bad Movie és una abraçada sincera a tots els fans de la sèrie que necessitaven respostes. És una expansió, necessària o no, de l'univers que es va construir a través de cinc temporades amb les aventures delictives de Walter White i Jesse Pinkman. Aquest últim personatge, encarnat per Aaron Paul, és el protagonista de la pel·lícula que vol donar resposta a una de les grans preguntes: què va passar amb qui va ser l'escuder de l'autoanomenat Heisenberg?El film manté l'essència estructural de la sèrie i estimula amb gràcia tots els fanàtics de Breaking Bad. Vince Gillian n'és el director -també ho va ser de l'original- i es nota la intenció quirúrgica amb què està feta la pel·lícula. En certa manera, planteja el trencament romàntic de tots aquells que consideren que El Camino és un moviment comercial i no pas una necessitat estricta de la trama, de la història original o de la recerca de respostes sobre què se'n va fer de Pinkman. Tot i això, la cinta tanca ferides, dona respostes -en algun cas fins i tot precipitades però en bon to- i ajuda als fans a deixar de debatre certes qüestions.L'ombra de Bryan Cranston en el seu immortal paper de Walter White és immensa, un fet que no es pot pas ignorar a l'hora de veure aquest spin-off. És per això mateix que Gillian regala diversos flashbacks on podem veure un dels antiherois més mediàtics de la televisió moderna. Altres actors i actrius com Jonathan Banks, Matt Jones, Charles Baker, Jesse Plemons i Robert Forster -que avui ha mort als 78 anys-. Deixant de banda el debat de la necessitat d'allargar l'univers Breaking Bad, la pel·lícula és sòlida, un agraïment tornar a veure a Aaron Paul en el seu paper de Pinkman -altres produccions posteriors no ha quallat gaire en l'actor- i una gran abraçada als fans en retorn als èxits recollits per la sèrie.

