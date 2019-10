VÍDEO El muntatge viral de l'accident del paracaigudista... amb Rajoy com a protagonista

Un dels vídeos de la jornada és, sens dubte, és el de l'accident del paracaigudista que portava la bandera d'Espanya a la desfilada militar de Madrid. L'home, que es troba bé i no ha patit cap lesió greu, ha quedat penjat d'un fanal i s'ha fet viral en qüestió de minuts. Les imatges de l'incident han despertat l'enginy de la xarxa, que s'ha omplert de bromes i mems, com hem recollit en aquesta altra peça Ara bé, hi ha un muntatge que ha triomfat més que la resta. Es tracta d'unes imatges en les quals, per sorpresa, l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy es converteix en gran protagonista. Aquest n'és el resultat.

