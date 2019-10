Guàrdies civils critiquen les «condicions precàries» dels agents enviats a Catalunya

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ha criticat la "improvisació" i les "condicions precàries" dels agents desplaçats a Catalunya per reforçar la seguretat davant l'anunci de la sentència del judici del procés.Igual que va passar amb el desplaçament d'agents per intentar impedir el referèndum de l'1-O, els policies tornen a queixar-se del seu dia a dia a Catalunya. Ara es queixen que les dietes són de 28 euros al dia i, pel que fa a l'allotjament, asseguren que hi ha fins a set agents compartint espai. També lamenten que molts companys hagin rebut l'ordre de partir cap a Catalunya amb 48 hores d'antelació."Els guàrdies civils de nou tornen a ser tractats com a números i mà d'obra barata", conclou l'entitat en un comunicat, on assegura que també falten mitjans i s'han hagut de cedir armilles antibales d'unes unitats a altres.

