La Mediterrània converteix Catalunya en ambaixadora d'una dansa italiana als llimbs de l'oblit

Aquest migdia de dissabte, 12 d'octubre, el pati del Kursaal ha acollit la primera de les quatre actuacions que els joves italians Giovan Francesco Giannini i Gianmaria Borzillo duran a terme en el marc de la Fira Mediterrània amb la voluntat de donar a conèixer una dansa que, si bé fa cent anys era àmpliament coneguda a la regió de Bolonya, fa deu mesos va estar a punt d'oblidar-se per sempre de la memòria col·lectiva.Es tracta de la Polka Chinata, una coreografia nascuda a començaments del segle XX que només ballaven els homes (per parelles) i que servia per festejar les dones. Segons expliquen els dos ballarins (de 23 i 27 anys) que l'han presentat a la capital del Bages, l'escenari principal on aquest ball es practicava era als famosos pòrtics del centre històric de Bolonya: "els homes que aconseguien passar per tots els pòrtics i arribaven al final, demostraven que eren molt hàbils i competents, i això, a les dones, les impressionava".Malauradament, però, amb el pas del temps, la dansa va començar a caure en l'oblit, fins que va arribar a una situació al límit de l'extinció: "al mes de desembre passat només hi havia un home a tot al món que la sabés ballar, i la va aprendre per casualitat, a través de vídeos que va trobar per Youtube", exclamen els ballarins. De fet, es podria dir que si ells dos, ara mateix, són els principals ambaixadors de la Polka Chinata, és perquè l'atzar -i la figura del cèlebre coreògraf Alessandro Sciarroni- hi va tenir molt a veure.Va ser el mateix Sciarroni (premiat, recentment, amb el Lleó d'Or de la Biennal de Venècia) que, un dia, mirant vídeos pel Youtube, va trobar-ne un de la Polka Chiata. Quan va adonar-se que es tractava d'una dansa pràcticament oblidada, va decidir que lluitaria per recuperar-la, igual que havia fet anteriorment amb el Schuhplattler, un ball típic tirolès. Per a fer-ho, va contactar amb Giannini i Borzillo, i els va proposar de capitanejar el projecte Save the last dance for me, consistent en divulgar la Polka Chinata perquè no s'extingís de la memòria popular."Vam assajar durant gairebé cinc mesos, de gener a juny, cada dilluns", comenten. Això va fer que el nombre de persones coneixedores de la dansa en qüestió augmentés. Un cop amb la coreografia apresa, la feina que els tocava fer era expandir-la: "la nostra intenció no és, en cap cas, que la gent aprengui a ballar-la fil per randa, perquè és una dansa molt complicada i exigent", assenyalen els joves italians, que continuen: "el que volem és que soni, que es conegui, perquè no desaparegui dintre d'aquest món cada cop més globalitzat que s'oblida de la cultura popular".En aquest sentit, la Fira Mediterrània de Manresa els ha servit d'aparador. I no només això, sinó que des de l'organització del certamen se'ls va oferir la possibilitat d'impartir classes, durant la setmana passada, a totes aquelles persones interessades a aprendre a ballar la Polka Chinata. "Amb les classes que hem ofert a Manresa i amb les que hem dirigit en altres ciutats d'Europa, ara mateix ja som més de cent, les persones que sabem dansar-la", somriuen.Durant aquest cap de setmana, Giannini i Borzillo seran al pati del Kursaal oferint tastos de la polka. El primer passi l'han fet aquest migdia, davant d'un nombrós públic que ha quedat captivat amb els moviments dels joves ballarins. Les altres actuacions tindran lloc aquest vespre (a les 20:30), i demà -diumenge- a les 11:30 i a les 17:30. La música que acompanya la dansa ha estat creada expressament pels artistes barcelonins Aurora Bauzà i Pere Jou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor