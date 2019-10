Sam Neill i Aaron Paul enlluernen Sitges en l'última jornada del Festival

La pel·lícula amb més focus de la última jornada del Festival de Sitges 2019 ha estat El Camino: a Breaking Bad Movie. La pel·lícula, projectada aquest dissabte al festival, reivindica l'univers de l'exitosa sèrie i segueix les aventures de Jesse Pinkman just després de caure el teló de la sèrie, i sobre aquesta l'actor ha explicat que el seu propòsit és donar al públic un " bon tancament "perquè una pregunta constant a ell i Gilligan era què passava al final de tot amb Pinkman.





The Vigil ha estat la segona pel·lícula més destacada de l'última jornada del Festival de Sitges, sent la cinta de cloenda -tot i que demà encara es passaran diverses pel·lícules més, inclosa una marató des de ben d'hora al matí-. Weathering with You, la pel·lícula d'animació japonesa del guardonat director Makoto Shinkai, ha estat la cirereta del pastís del gènere per a un festival amb una gran qualitat de films en aquest format.

Aaron Paul, a la catifa vermella de Sitges Foto: Victor Rodrigo





I en segon pas, en un escenari molt més principal, Sam Neill ha estat homenatjat amb tots els honors pel Festival de Sitges en aquesta 52a edició. L'actor, conegut per papers molt famosos en cintes de cinema fantàstic com La posesión (Andrzej Zulawski, 1981), La caza del Octubre Rojo (John McTiernan, 1990), Parc Juràssic (Steven Spielberg, 1993) o En la boca del miedo (John Carpenter, 1994). Neill rep el Premi Gran Honorífic del Festival de Cinema de Sitges 2019. L'actor va ser molt crític amb el cinema de Hollywood en la roda de premsa que es va rodar ahir.

Aaron Paul a la red carpet del @sitgesfestival . El co-protagonista de «Breaking Bad» presenta «El Camino», la continuació de la història de Jesse Pinkman.



Molt amable amb la gent, ha rigut amb les imitacions d'uns fans https://t.co/Vj9umeXFKe #Sitges2019 pic.twitter.com/7fTDe7OlCj — NacióCultura (@naciocultura) October 12, 2019



"Els diners de les pel·lícules està gastant-se en herois amb superpoders. Amb els efectes per ordinador pots fer el que vulguis: destruir ciutats, explotar mons i tenir grans audiències. A més, no entenc els arguments d'aquestes pel·lícules".

