Acció Cultural del País Valencià convocarà concentracions si no hi ha absolució pels processats de l'1-O

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) convocarà concentracions si el Tribunal Suprem no absol els processats per l'1-O. Al seu parer, durant el judici s'ha demostrat "sobradament" que els presos no han comés cap delicte. "No s'ha pogut trobar cap indici de delicte en el comportament dels càrrecs associatius i institucionals presos, perquè en una democràcia no és delicte exercir el dret de lliure manifestació, ni tampoc el del lliure exercici a l'expressió d'opinió mitjançant una consulta o referèndum", ha remarcat l'entitat en un comunicat a poques hores de conèixer la sentència.De fet, ha subratllat que la presó preventiva que gairebé dura dos anys "ja és una condemna i evidencia la gravetat que significa l'ús arbitrari i sense base factual de la presó preventiva com a instrument de càstig".Així doncs, avisen que una sentència que no fos absolutòria seria una "injustícia manifesta i un càstig a l'exercici de la llibertat de manifestació i d'expressió de l'opinió, i conseqüentment un greu retrocés en la qualitat democràtica d'un Estat que no es distingeix precisament per aquesta qualitat".També alerten que seria "un enorme error, que no faria sinó empitjorar una situació que només es resoldrà des del diàleg". "No es pot pretendre callar la veu de més de dos milions de persones només a base de colps de negativa al diàleg, violència policial i presó", ha conclòs ACPV, que convocarà els seus socis i simpatitzants a concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament de València a les 19 hores el dia de la publicació de la sentència si aquesta no es condemnatòria.

