Els @mossos intenten evitar que una família vulnerable ocupi un pis buit al Raval de Barcelona; ho explica @andreumerino des del lloc dels fets https://t.co/jBbVb8AO0D pic.twitter.com/Yie19ePq3s — NacióDigital (@naciodigital) October 12, 2019

Nou episodi de tensió entre col·lectius en defensa del dret a l'habitatge i els Mossos d'Esquadra a Barcelona. Des de primera hora de la tarda d'aquest dissabte, la policia catalana intenta evitar l'ocupació d'un pis al carrer Santa Madrona del barri del Raval per part d'una família vulnerable amb menors.El Sindicat del Raval explica que el pis està buit i que és propietat del Banc Sabadell. Fonts dels Mossos d'Esquadra asseguren a NacióDigital que el cos no ha rebut cap ordre judicial de desnonament en aquesta adreça i per tant la policia catalana estaria actuant pel seu compte. A hores d'ara diverses persones són dins l'edifici mentre el Sindicat d'Habitatge del Raval i la unitat de mediació dels Mossos negocien una solució.Mentrestant, més d'un centenar de persones es concentren al carrer per protestar contra l'actuació policial. Diversos veïns han sortit al balcó fent picar cassoles, també per protestar.Fins fa poca estona una dotació dels Bombers de la Generalitat també era present al carrer Santa Madrona, però ja ha marxat. Fonts del cos expliquen a NacióDigital que s'hi havien desplaçat després de rebre un avís d'intent de suïcidi. Una de les persones de la família havia sortit al balcó, amenaçant de llançar-se si els agents no marxaven. Finalment els Bombers no han hagut d'actuar, després que l'home entrés al pis i constatessin que no hi havia perill per la seva integritat física.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor