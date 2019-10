Els Mossos impedeixen que una família vulnerable ocupi un pis buit al Raval

Els @mossos intenten evitar que una família vulnerable ocupi un pis buit al Raval de Barcelona; ho explica @andreumerino des del lloc dels fets https://t.co/jBbVb8AO0D pic.twitter.com/Yie19ePq3s — NacióDigital (@naciodigital) October 12, 2019

Nou episodi de tensió entre col·lectius en defensa del dret a l'habitatge i els Mossos d'Esquadra a Barcelona. La policia catalana, que ha desplegat els antidisturbis, ha impedit l'ocupació d'un pis al carrer Santa Madrona del barri del Raval per part d'una família vulnerable amb menors.El Sindicat del Raval explica que el pis estava buit i que és propietat del Banc Sabadell. Després de moments de tensió, el Sindicat d'Habitatge del Raval i els Mossos han arribat a un acord perquè els activistes i la policia marxessin a canvi de no fer cap identificació. En aquest moment la família era fora del pis i no ha transcendit que hagi pogut tornar-hi a entrar.Més d'un centenar de persones s'han concentrat al carrer per protestar contra l'actuació policial. Diversos veïns han sortit al balcó fent picar cassoles, també per protestar.També ha fet acte de presència una dotació dels Bombers de la Generalitat. Fonts del cos expliquen aque s'hi havien desplaçat després de rebre un avís d'intent de suïcidi. Una de les persones de la família havia sortit al balcó, amenaçant de llançar-se si els agents no marxaven. Finalment els Bombers no han hagut d'actuar, després que l'home entrés al pis i constatessin que no hi havia perill per la seva integritat física.

