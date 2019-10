Compromís troleja el lema del PSOE per al 10-N

"¿Ahora, gobierno? ¿Y en los últimos cuatro meses? ¿Por qué no?". Així dona la benvinguda la pàgina web publicada aquest dissabte per Més Compromís [l'aliança entre Compromís i Més País per al 10N], fent una clara al·lusió al nou lema del PSOE: 'Ahora, Gobierno. Ahora, España'.Tal com explica el Diari La Veu , amb ahoragobierno.es, la coalició vol visibilitzar, mitjançant el lema de campanya dels socialistes, "qui són les persones realment afectades per la irresponsable manca de voluntat de Pedro Sánchez de formar un govern progressista a l'Estat".Per a Compromís, durant molts mesos s'han anteposat les sigles i els interessos partidistes a les necessitats de les persones, fent de la política "un lamentable espectacle de reality show"."La política no es fa en Twitter ni als platós de televisió. La política útil és la que aconsegueix acords i governs de progrés que fan, com ha passat al territori valencià, que els llibres siguen gratuïts; que cada vegada més persones dependents cobren prestació; tindre la llei LGTBI més avançada, o que es puguen implementar polítiques actives contra l'emergència climàtica", apunten des de Compromís.I afegeixen: "Durant massa temps els egos han ocultat la realitat, i és que cada dia que passa sense un govern progressista a l'Estat, més persones pateixen la reforma laboral del PP, no s'implementen mesures contra la precarietat laboral, no es blinden les pensions i les autonomies veuen com es bloquegen els fons per a sufragar l'educació, la sanitat o els serveis socials".Per això, Més Compromís vol remarcar la necessitat de comptar amb forces progressistes "que entenguin la gran responsabilitat davant la ciutadania que té tindre representació al Congrés".La web està formada per un total de 12 "diapositives" en què s'expliquen com afecta el bloqueig polític a la classe treballadora, les dones, el medi ambient, el jovent, la gent gran i les persones LGTBI. En una última pantalla Més Compromís es mostra com la ferramenta per a "sortir del bloqueig" i "aconseguir un govern que millore la vida de les persones i no dels poderosos". Finalment, el seu lema, "Acordar, la política útil", estrenat aquest dijous en les xarxes socials de la coalició valencianista.

