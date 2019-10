Asens no descarta incloure una llei d'amnistia al programa dels comuns

El portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha assegurat aquest dissabte que els comuns no descarten incloure una llei d'amnistia en el programa electoral del 10-N, com planteja ERC . Ha remarcat que el seu objectiu és aconseguir la llibertat dels presos el més aviat possible, i estan disposats a seure amb la resta de formacions per discutir la "fórmula més viable, més útil i més eficaç" per aconseguir aquest objectiu."Estem ara en un moment de debat del nostre programa i no descartem cap opció", ha insistit després que el republicà Gabriel Rufián proposés una llei d'amnistia com a punt programàtic comú en les properes eleccions espanyoles.En preguntar-li sobre quina creu que serà la reacció ciutadana a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, ha reconegut que és difícil de preveure, però ha cridat a la ciutadania a expressar la seva indignació de forma pacífica i cívica, "com ha fet sempre el moviment independentista i de solidaritat amb els presos". En aquest punt, ha subratllat que aquesta sentència no només indignarà els independentistes, sinó altres persones i col·lectius.Asens s'ha reunit aquest dissabte amb un grup de veïns del barri del Progrés de Badalona afectats per un augment substancial dels seus lloguers. En aquesta línia, ha subratllat la importància que els comuns siguin forts el 10-N per aconseguir "forçar el PSOE" perquè reguli els preus del lloguer i perquè Catalunya i la resta de l'Estat deixi de ser un "paradís fiscal per als fons voltors".Al seu parer, s'ha d'acabar amb lleis com la que van aprovar PP i PSOE, "que van posar una catifa vermella perquè els fons voltors vinguessin a especular amb un dret com el de l'habitatge".

