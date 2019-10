Torra crida a manifestar-se pacíficament i sense por davant la imminent sentència del procés

El president del Govern, Quim Torra, ha fet una crida a la "participació massiva i pacífica" a totes les concentracions de rebuig que es faran en les properes setmanes si la sentència del procés no és absolutòria.Ho ha dit en un acte de precampanya de Junts per Catalunya (JxCat), en què han han participat els membres que integren les llistes de la formació al Congrés i al Senat per les eleccions del 10-N.També hi ha estat present a través de videoconferència l'expresident Carles Puigdemont, que ha lamentat l'actitud "frívola" de l'Estat que ha "filtrat a tort i a dret les especulacions de la sentència", sense garantir els drets fonamentals dels polítics presos.Per tot plegat ha demanat una "gran acció de país" com a resposta i ha encoratjat els catalans a fer-ho a través de les urnes.

