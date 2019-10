Centenars d'antifeixistes recorren el centre de Barcelona contra la Hispanitat

Uns 300 antifeixistes s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona contra la celebració del dia de la Hispanitat. Amb crits, banderes i pancartes contra el feixisme, els neonazis i els cossos policials, els manifestants també han criticat la festivitat del 12 d'octubre, el colonialisme i el capitalisme, i s'han sentit algunes proclames a favor dels CDR presos, el Kurdistan i els immigrants. No hi ha hagut cap incident, i en el manifest final han fet una crida a lluitar contra el feixisme al carrer.Els manifestants han sortit de la plaça Sant Jaume poc abans de les 12, han baixat fins al final de la Via Laietana, han arribat al parc de la Ciutadella, han pujat pel passeig Picasso, han donat la volta pel Mercat del Born i passant pel passeig del Born han finalitzat al Fossar de les Moreres. Tot el recorregut ha estat fortament vigilat per antiavalots dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter de la policia catalana.

