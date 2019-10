Editorial: Justícia de filtració

"Molts mitjans han atès en els darrers dies filtracions i publicat informacions contradictòries, tant sobre la sentència com sobre la seva data de publicació"

"El que està passant amb la sentència del Suprem és una prova més dels dèficits democràtics de la justícia espanyola"

del Tribunal Suprem del judici als líders independentistes per l’1-O. En les darreres setmanes, i de forma molt intensa en les darreres hores, s’han sovintejat les filtracions sobre el contingut de la decisió, amb els delictes pels quals serien condemnats els dotze acusats, els anys de pena i fins i tot l’extensió del text que ultima el tribunal que presideix Manuel Marchena.i difós informacions contradictòries, tant sobre la sentència com sobre la seva data de publicació. Això ha arribat al paroxisme quan EFE, l’agència de notícies del govern espanyol, ha publicat aquest dissabte al matí dos teletips avançant el contingut de la sentència de l’alt tribunal espanyol i afirmant que se’ls condemnarà per sedició, un delicte que implica penes de presó, i no per rebel·lió, que és el que demanava la Fiscalia i havien avalat tots els poders de l’Estat.es negaven a valorar i a confirmar durant el matí malgrat que fins i tot les havia amplificades a través de les xarxes (amb una correcció posterior) la conservadora i majoritària Associació Professional de la Magistratura.de filtracions, que com sempre passa són interessades, i no reproduir les informacions que, a partir de fonts pròpies o senzillament anant a rebuf del que han publicat altres, s'han fet públiques.hem vist com, per afermar el delicte de terrorisme, la Justícia es dedicava a filtrar un sumari que ella mateixa havia declarat secret, ara veiem com als entorns del Tribunal Suprem, la més alta instància de poder judicial de l’Estat, s’especula de forma irresponsable amb el contingut d’una sentència que marcarà els propers anys de la política catalana, que les parts encara no coneixen i que encara ha de rebre el vist-i-plau final dels set magistrats de la sala segona.. En temps de fake news però també de grans proclames a favor del periodisme de qualitat, la millor forma de guanyar credibilitat és exercint-lo de forma responsable.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor