ERC avisa que la sentència de l'1-O no «escapçarà» l'independentisme

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha acusat aquest dissabte el Tribunal Suprem (TS) d'intentar "rematar l'intent d'escapçament" de l'independentisme amb la sentència del judici de l'1-O que previsiblement es farà pública a principis de la setmana que ve.Durant el consell nacional d'ERC, Aragonès ha avisat que als republicans, al conjunt de l'independentisme i als demòcrates "ningú els escapça" i que per "molt dura" que sigui qualsevol sentència que no sigui l'absolució, "no es farà desaparèixer a milions d'independentistes, ni les conviccions o la determinació". En aquest sentit, davant d'una eventual sentència condemnatòria, Aragonès ha fet una crida a "acumular encara més força per seguir endavant" i liderar de forma conjunta i compartida "el camí del país cap a la república catalana".Una vegada més ha argumentat que una sentència condemnatòria ho serà "contra tots els demòcrates del país" i ha apel·lat a la "intel·ligència col·lectiva" per fer "evident de la manca de drets i llibertats". Ha defensat l'independentisme en considerar que és una causa pels drets i les llibertats col·lectives en un món "on les llibertats fonamentals estan amenaçats". "L'Estat no pot ser un laboratori d'excepció de la persecució de les idees polítiques", ha reclamat. "No serà una democràcia real si no hi ha una sentència absolutòria", ha afegit.El també vicepresident del Govern i conseller d'Economia, ha reclamat tornar el conflicte català al debat polític. Al mateix moment ha apuntat que una sentència absolutòria serà "injusta" i caldrà "rebutjar-la". Aragonès ha pronosticat que el desenllaç del judici de l'1-O portarà a l'independentisme a seguir treballant per un país "més lliure i socialment just".Finalment, ha tancat la intervenció en obert del consell nacional explicant que treballaran amb "força" i "determinació" per la república catalana. "Per aconseguir l'amnistia dels presos polítics si la sentència no és absolutòria", ha subratllat. "Per la defensa dels drets i llibertats i l'exercici del dret a l'autodeterminació", ha conclòs.

