El Tsunami Democràtic s'explica: hi ha partits darrere? Enviaran la gent a casa? Quan comença tot?

A pocs dies de la sentència de l'1-O, un dels moviments que ha adquirit més importància a l'hora d'articular una resposta a la decisió del Tribunal Suprem ha estat el Tsunami Democràtic. Amb més de 100.000 persones al canal de Telegram, la plataforma ha fet crides a la mobilització un cop surti el veredicte de l'alt tribunal, però tot i així molta gent es fa preguntes sobre d'on surt i qui hi ha al darrere de tot plegat.Per mirar d'esclarir dubtes entre els seguidors i "generar confiances" de cara als dies que vindran, el Tsunami ha fet una mena de preguntes i respostes a través de les xarxes socials. Tot i així, el mateix moviment avisa que per culpa de la repressió no poden explicar-se tant com els agradaria.Segons expliquen, no. Es defineixen com una "xarxa ciutadana" amb gent que forma part d'espais polítics i gent que no. "No s'ha demanat carnet d'afiliació a ningú ni cap direcció ens teledirigeix. Només se'ls ha informat puntualment".El moviment proposa "un encadenat d'accions contundents i coordinades". "Com han demostrat els recents moviments no-violents del món, són més efectives que una sola acció sostinguda", asseguren, i recorden que l'Estat pot aguantar un 1-O però no diversos.El Tsunami Democràtic va dir fa pocs dies que les accions podien durar mesos o anys. "Hem après que posar erminis és jugar amb les expectatives i això pot generar frustració", destaquen, i reivindiquen que no mentir vol dir explicar que el procés d'emancipació nacional pot durar més temps.Des del moviment admeten que cada persona té les seves circumstàncies, però avisen: "I si trobem la manera de saber quan i on està disposat a manifestar-se cadascú? Hem trobat la manera de fer-ho". Un cop surti la sentència, "el carrer serà casa nostra".El Tsunami deixa clar que no. "Cadascú és lliure de manifestar-se quan vulgui, però ens caldrà molta intel·ligència i coordinació col·lectiva per transformar cada acció amb una victòria".Just el dia que surti la sentència: "No sabem si guanyarem, però anem a totes".

