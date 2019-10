«El hoyo», la gran triomfadora del Festival de Sitges amb quatre guardons

Un dels moments de la pel·lícula «Adoration» Foto: ACN

L'altra gran guanyadora d'aquesta edició del Festival de Sitges ha estat Bacurau dels brasilers Kleber Mendonça Filho i Juliano Dornelles, que va obtenir el Premi del Jurat al passat Festival de Canes. Bacurau també ha estat guardonada amb el premi de la crítica José Luis Guarner i el premi jurat Carnet Jove al millor llargmetratge de gènere fantàstic. Al film, el poble de Bacurau plora la mort de la seva matriarca Carmelita, que ha traspassat als 94 anys. Uns dies més tard, els habitants s’adonen que el poble està sent esborrat del mapa.La pel·lícula Adoration s'ha endut quatre premis i ha rebut el guardó especial del jurat, el premi a la millor fotografia, s'ha fet una menció als nens d'Adoration i el Méliès d'Argent a la millor pel·lícula. Al film, en Paul viu amb la seva mare en una clínica psiquiàtrica, on ella treballa d’infermera. Passa els dies jugant al bosc i cuidant ocells ferits. Un dia coneix a la Gloria, una jove pacient acabada d’arribar a l’hospital, i decideix fugir amb ella. Com ha explicat el certamen, la pel·lícula relata "una odissea juvenil de llibertat, amor i bogeria, en què les emocions són tan pures que fan mal".Altres premis de la secció oficial a competició han estat el premi al millor actor per Milles Robbins pel seu paper a Daniel isn't real i el de millor actriu, per Imogen Poots a Vivarium. Judy & Punch ha estat premiada en la categoria de millor guió i la pel·lícula d'animació francesa 'J'ai perdu mon corps' en la de millor música. Polter, d'Álvaro Vicario, ha guanyat el premi al millor curtmetratge de gènere fantàstic. També s'ha fet una menció a la pel·lícula Achoura de Talal Selhami.En la secció Noves visions ha guanyat en la categoria de millor pel·lícula Dogs Don't Wear Pants de J-P Valkeapäa; en la de millor director, Mattie Do per The long walk i en la de millor curt Noves Visions Petit Format, Lucienne mange une auto de Geordy Couturiau. En aquesta secció hi ha hagut tres mencions a Nina Wu de Midi Z; Jesus shows you the way to the highway de Miguel Llansó i Hail Satan? de Penny Lane.El Méliès d'Argent al millor curt, per Children of Satan de Thea Hvistendahl; el premi Blood Window per Breve historia del planeta verde de Santiago Loza i el premi a la millor pel·lícula Òrbita per 'Huachicolero' d'Edgar Nito.Altres premis han estat el guardó al millor llargmetratge d'animació del Carnet Jove que l'ha rebut Ride your wave de Masaaki Yuasa i al millor curtmetratge d'animació del Carnet Jove, per The lonely orbit de Frederic Siegel i Benjamin Morard. El premi Brigadoon Paul Naschy s'ha atorgat a Marc Martínez Jordán, director de Tu último día en la Tierra i el premi a la millor pel·lícula Sitges Cocoon s'ha atorgat a Gloomy Eyes de Jorge Tereso i Fernando Maldonado.Com ja es va anunciar el passat dissabte, els curtmetratges Cuando acabe el verano, de Marina Espinach, i La mugre, de Pau Bösch i Berta Galvany, han guanyat ex aequo el premi SGAE Nova Autoria a la millor direcció del 2019. També ha estat ex aequo el premi al millor guió, que ha recaigut en el mateix treball Cuando acabe el verano i en Gusanos de seda, d'Agustín Elizalde i Carlos Villafaina. Pel que fa al premi a la millor música original, ha estat per a Juan Luís Pérez, per la banda sonora que ha creat per a Gusanos de seda.