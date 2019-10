VÍDEO Cuixart denuncia des de la presó «el genocidi» del 12 d'octubre: «Res a celebrar»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha recuperat un fragment de la seva intervenció en el judici de l'1-O per denunciar "el genocidi" que va ser el 12 d'octubre i explicar perquè una majoria de la societat civil catalana no celebra el dia de la Hispanitat.En una piulada a Twitter, Cuixart ha deixat clar que no hi ha res a celebrar. "Des de la societat civil s'intenta no celebrar per denunciar el genocidi que va ser el 12 d'octubre en les comunitats indígenes d'Amèrica Llatina", va explicar Cuixart al Tribunal Suprem. ​

