Puigdemont denuncia un «festival de filtracions» de la sentència

Quan falten pocs dies perquè surti la sentència del Tribunal Suprem, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciat un "festival de filtracions" del veredicte. En un contundent fil a Twitter, Puigdemont ha assegurat "en una democràcia plena", la justícia és independent i "honora les seves obligacions amb l'ordre internacional": "Res d'això ha passat en el judici als nostres líders. I a poques hores de la sentència es vulneren tots els seus drets amb les filtracions autoritzades del seu contingut".En aquest sentit, l'expresident ha apuntat directament el Tribunal Suprem com l'origen d'aquests "festival de filtracions" i ho ha qualificat de "falta de respecte i violació dels drets" dels líders independentistes empresonats. "A tots els qui han participat en la construcció d'aquesta gran farsa general contra l'independentisme, la sentència els plaurà com els plau el patiment personal i familiar de les víctimes de la repressió. Els inspira la venjança i la dominació. Tenen al·lèrgia a la dissidència", ha afirmat.Puigdemont també ha assegurat que "la gent de bon cor i valors humans i de democràcia" també "sentirà injusta" la sentència. "Cadascú a la seva manera. Però no ho oblidaran mai", ha dit l'expresident, i ha enviat "coratge, escalf i ànims" als presos polítics.

