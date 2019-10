VÍDEO La policia espanyola i la Guàrdia Civil ja vigilen l'aeroport del Prat

El Centre de Coordinació (Cecor) entre cossos policials que es posarà en marxa a partir d'aquest dissabte arran de la sentència de l'1-O, ha repartit ja les tasques de seguretat que es portaran a terme durant els propers dies. Mentre que els Mossos d'Esquadra assumiran el comandament del centre i de les operacions, la Policia espanyola i la Guàrdia Civil reforçaran la seguretat a les infraestructures considerades estratègiques.Aquest matí, agents de la policia espanyola i furgonetes d'antiavalots ja s'han deixat veure a l'exterior de la zona d'arribades i sortides de la T-1 de l'aeroport del Prat. També furgonetes i totterrenys de la Guàrdia Civil han estat vigilant la infraestructura.En una reunió celebrada aquest divendres -se n'han fet diverses durant els últims dies- s'ha acordat que els Mossos treballaran sobre l'ordre públic amb l'objectiu de partir de la mediació en aquells llocs on hi pugui haver conflicte, mentre que els cossos policials espanyols treballaran per garantir la seguretat a l'aeroport del Prat, els ports de Barcelona i Tarragona, i les estacions de l'AVE, des de dissabte.En altres llocs crítics com la delegació del govern espanyol a Catalunya, es preveu que hi hagi un doble cordó policial, el primer format pels Mossos i un de segon amb agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil.

